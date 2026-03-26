No pretende tapar el sol con un dedo. Luis Fernando Muriel no niega lo evidente, lo que todo el mundo Junior está viendo: “No es un secreto para nadie que no han sido partidos fáciles para mí. Ya sabemos que llegué sin preparación y me ha costado un poco”.

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El delantero habló con serenidad, madurez y franqueza en la zona mixta posterior a la balsámica victoria rojiblanca 2-0 sobre el Atlético Bucaramanga, el martes en el estadio Romelio Martínez. Un compromiso en el cual el tomasino proyectó una imagen opaca, deslucida.

“Vengo trabajando, realizando, prácticamente de manera simultánea con los partidos, una especie de preparación. De pronto por las ganas, por el envión (anímico de jugar en el equipo de sus amores), las cosas salieron de cierta manera. Ya cuando las cosas van más allá, realizando de manera simultánea esa preparación, he sentido un poco eso en los partidos”, comentó Muriel, que comenzó su andar en Junior mejor de lo que se ha visto en los recientes partidos.

En medio de su sinceridad, Muriel tiene una mirada optimista y augura cosas positivas de su parte en la recta final de la Liga y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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“Estoy tranquilo, muy tranquilo, el equipo me ha respaldado muchísimo, el cuerpo técnico me ha dado una tranquilidad impresionante para poder trabajar, para poder hacer las cosas bien, y estoy seguro de que las cosas van a salir mucho mejor. Ahora que viene la parte importante, seguramente que voy a estar en plenitud de forma física y en plenitud de forma futbolística”, presagió.

El ariete atlanticense, que suma cinco anotaciones con la casaca rojiblanca (los mismos de Teófilo Gutiérrez en la Liga), destacó la relevancia de los tres puntos frente a los ‘búcaros’ para la confianza del equipo y del entorno.

“Es una victoria ante un rival fuerte que nos pone en una muy buena posición, que nos da una tranquilidad, que nos da un envión importante para lo que viene, la Copa Libertadores. Va a ser importante posicionarnos lo mejor posible en la Liga antes de arrancar la Copa”, dijo Muriel valorando el respaldo que los jugadores le dieron al entrenador en la cancha.

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“El equipo demostró que quiere luchar, que quiere pelear con este cuerpo técnico, creo que en ningún momento nosotros hemos sentido que adentro alguien está en juego, y eso es importante”, apuntó.

Muriel recalcó que internamente hay “un grupo fuerte” y se refirió a la charla que sostuvieron los integrantes del equipo con el accionista Fuad Char Abdala, horas antes del cotejo ante ‘el Leopardo’.

“Tuvimos un mensaje bastante claro de parte de la directiva, que nos dejó a todos con una tranquilidad impresionante, nos permitió afrontar este partido de la mejor manera”, expresó.

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“Fue un mensaje de aliento, un espaldarazo, por decirlo de alguna manera, a todos los jugadores y al cuerpo técnico. Seguramente nos hacía mucha falta para entrar como entramos a este partido”, concluyó de ese tema.

Pensando en la Copa Libertadores y en el debut ante Palmeiras de Brasil, el 8 de abril, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, a partir de las 7:30 p. m., Muriel consideró: “Si el equipo sigue de esta manera, luchando y jugando como ante Bucaramanga, con esas ganas de sacar los partidos adelante, vamos a hacer un buen papel”.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Teófilo Gutiérrez entregándole la cinta de capitán a Luis Fernando Muriel.

Sobre la capitanía que recibió de parte de Teófilo Gutiérrez cuando entró al cotejo ante los ‘Leopardos’, Muriel resaltó el gesto de Teo.

“Me sorprendió muchísimo, es una responsabilidad bastante grande, es algo que me motiva mucho más a trabajar y a ponerme, lo más rápido posible, en la mejor forma futbolística y física. Estoy haciendo todo lo posible para mostrar lo mejor de mí. Es también un apoyo, un espaldarazo importante de parte de un jugador como Teo, que es un referente para todos nosotros. Sentir ese apoyo con ese gesto, para mí significa mucho”, puntualizó.