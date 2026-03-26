El inicio de la temporada 2026 de la Major League Baseball no pudo ser más contundente para los Yanquis de Nueva York. La novena neoyorquina debutó con autoridad al imponerse 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park.

En una noche que marcó el arranque oficial de las Grandes Ligas —la llamada ‘Opening Night’—, los Yanquis mostraron una versión sólida, equilibrada y efectiva. Sin necesidad de recurrir al poder del jonrón, construyeron su victoria a partir de la disciplina ofensiva y la producción oportuna. Un explosivo segundo inning, en el que fabricaron cinco carreras, fue suficiente para inclinar el juego a su favor desde temprano.

El ataque colectivo fue una de las claves. Bateadores como Trent Grisham, Ryan McMahon y José Caballero encabezaron la ofensiva, mientras que figuras como Giancarlo Stanton también aportaron con turnos de calidad para sostener la ventaja. Lo llamativo fue que el equipo logró castigar al pitcheo rival sin necesidad de cuadrangulares, evidenciando profundidad en el lineup.

Pero si el bateo marcó la diferencia, el pitcheo terminó de sellar la exhibición. El zurdo Max Fried asumió el rol protagónico desde la lomita con una salida dominante: 6.1 entradas sin permitir carreras, apenas dos hits tolerados y control absoluto tras un inicio dubitativo. Su actuación no solo garantizó la blanqueada, sino que reafirmó su condición de as en ausencia de figuras importantes en la rotación.

Curiosamente, la noche no fue brillante para el principal referente ofensivo del equipo. Aaron Judge se fue en blanco en cinco turnos y sumó cuatro ponches, una rareza para el vigente MVP. Sin embargo, lo mostrado por el resto del roster dejó claro que estos Yankees no dependen exclusivamente de una sola figura.

El triunfo, además de abrir el récord con balance perfecto (1-0), representa una declaración de intenciones en una campaña que comenzó antes de lo habitual en el calendario de la MLB. La combinación de profundidad ofensiva, solidez monticular y capacidad de respuesta colectiva perfila a Nueva York como un contendiente serio desde el primer día.

Así, en apenas nueve innings, los Yanquis dejaron atrás cualquier duda del invierno y arrancaron la temporada como lo hacen los equipos con aspiraciones grandes: ganando, convenciendo y marcando territorio.