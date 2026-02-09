James Rodríguez no es la única representación colombiana en Minnesota. El volante 10, que recientemente firmó con el Minnesota United de la MLS, podrá encontrarse de vez en cuando con Giovanny Urshela, el tercera base cartagenero que acaba de acordar su retorno a los Mellizos.

Urshela, de 34 años de edad (la misma de James), recibirá un contrato de Liga Menor con invitación a los entrenamientos primaverales de pretemporada, informó el periodista Daniel Álvarez, de El Extrabase.

El antesalista barranquillero ya había pasado por Minnesota en 2022, después de salir de los Yanquis de Nueva York. Cumplió una destacada campaña. En 144 juegos, despachó 143 hits (27 dobles, tres triples y 13 jonrones), anotó 61 carreras e impulsó 64. Su promedio de bateo fue de 285, su promedio de embasarse (OBP) 338 y su promedio de slugging (SLG) 429.

Urshela llegó a los Twins junto a Gary Sánchez en el canje por Josh Donaldson, que pasó a los Yanquis. A pesar de su buena campaña, le tocó marcharse porque los Mellizos le abrieron campo a sus prospectos.

Después de su salida de Minnesota, su carrera se vio alterada por una grave lesión de pelvis que afectó su rendimiento ofensivo y defensivo. Pasó por Angelinos de Los Ángeles, Tigres de Detroit y Bravos de Atlanta y los Atléticos.

De regreso en Minnesota, aporta experiencia y profundidad al roster. Competiría por el puesto en la tercera con Royce Lewis, quien ha tenido recurrentes lesiones.

La temporada 2026 de las Grandes Ligas comenzará el próximo 26 de marzo. Los Twins se enfrentarán a los Orioles de Baltimore en el Día Inaugural.