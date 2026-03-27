El mediocampista Juan Fernando Quintero asumió la vocería tras la derrota 2-1 de la selección Colombia frente a Croacia en el amistoso internacional y dejó un mensaje que combinó autocrítica y confianza en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

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El creativo antioqueño, que ingresó en la segunda parte por un discreto James Rodríguez, valoró lo ocurrido como parte del crecimiento del equipo. “Es bueno que nos pase esto para mejorar”, aseguró, reconociendo que este tipo de partidos ante rivales de alto nivel exponen detalles que deben corregirse a tiempo.

Quintero analizó el desarrollo del compromiso y consideró que Colombia tuvo pasajes positivos, especialmente en la primera mitad, aunque no logró sostener el ritmo. “Es un rival que venía bien. En el primer tiempo pudimos tener una ventaja. Es bueno que nos pase ahora para mejorar. Creo que estuvimos bien en el primer tiempo y entré para hacer circular el balón y tratar de meter pases de peligro”, explicó el volante, quien dejó buenas sensaciones con su ingreso.

El mediocampista insistió en la importancia de sacar conclusiones de estos encuentros, entendiendo que el equipo atraviesa una etapa de construcción. “Son rivales de jerarquía. Históricamente lo demuestran. Nos costó seguir con el mismo ritmo. Hay que analizar lo que viene para mejorar”, agregó, subrayando la necesidad de mantener la calma y enfocarse en la evolución colectiva.

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Pensando en el siguiente reto ante Francia, Quintero lo calificó como una nueva oportunidad de evaluación. “Son buenos exámenes. Es un campeón del mundo y toca enfrentarlos. Solo espero que hagamos un buen partido y analizar lo que pase con miras al Mundial”, concluyó.