El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, analizó con mesura la derrota 2-1 frente a Croacia en el primer amistoso de la fecha Fifa, disputado en territorio estadounidense. Más allá del resultado, el entrenador destacó varios aspectos del rendimiento de su equipo y dejó claro que el objetivo principal es ajustar detalles de cara al próximo reto ante la Francia de Kylian Mbappé.

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En su balance del compromiso, Lorenzo evitó señalar fallas de actitud y centró su análisis en aspectos puntuales del juego.

“No es el tema de concentración, sí de detalles. Para llegar a la final del Mundial ellos trabajan detalles, tienen un sistema bien organizado, ordenado, manejan tiempos del partido, por momentos nos superaron, la cantidad de faltas fue demasiado, sabíamos que era un equipo difícil, peligroso, sabes a que juega y tiene muy buena altura, tiene siete u ocho jugadores de 1.90 fue difícil competirlo, pero más allá de eso creo que se cumplió y creo que hay que aprender de los detalles, nosotros llegamos unas seis o siete veces al área chica”, explicó el seleccionador en rueda de prensa.

El seleccionador también hizo énfasis en las condiciones físicas de sus dirigidos, teniendo en cuenta el corto intervalo entre partidos.

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“Las evaluaciones son en parte colectivas, el equipo siguió buscando, buscando el arco rival, exponiéndose, pero luego haremos una evaluación individual de cada jugador. Yo no quería jugar con este intervalo entre los partidos, la verdad que vamos a afrontarlo de la mejor manera pero es duro para los muchachos que vienen de Europa con cansancio diferencia horaria y ahora tendrán que jugar con el subcampeón del mundo”, afirmó.

Pese a la derrota, el estratega valoró el nivel de exigencia que representan este tipo de encuentros como preparación para encarar el Mundial 2026, el gran reto de ‘la Amarilla’.

“También nosotros dijimos que enfrentar a dos de los equipos que llegaron a semifinal y final en los mundiales era competir con los mejores, hoy competimos con uno que salió tercero y segundo en mundiales, estoy contento con el trabajo realizado, estuvimos a la altura. El partido, a pesar de la bronca del resultado, fue bastante parejo y en algunas circunstancias fuimos mejores”, concluyó.

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Colombia continuará su preparación con la mirada puesta en corregir errores puntuales, fortalecer su idea de juego y llegar en mejores condiciones este domingo al duelo ante la poderosa selección francesa, un nuevo examen de alto nivel que servirá para medir el verdadero alcance del equipo en el proceso que lidera Lorenzo.