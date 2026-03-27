La derrota de la selección Colombia frente a Croacia dejó un sabor amargo, pero también un mensaje claro desde la autocrítica. Tras el compromiso, el lateral Daniel Muñoz analizó lo ocurrido en el campo, señalando tanto los momentos positivos como los errores que terminaron inclinando el resultado.

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“Tuvimos pasajes del partido que lo hicimos muy bien, que nos hicimos al partido. Son rivales que en pelota quieta o en un remate no te perdonan, son detalles que hay que ajustar, que no pueden volver a pasar y que al final en una Copa del Mundo o en una Copa América te dejan fuera de instancias finales”, afirmó el jugador del Crystal Palace, reconociendo que, pese a los buenos tramos, los pequeños fallos terminan siendo determinantes ante selecciones de alto nivel.

El impacto del empate rival fue otro de los puntos clave en el análisis de Muñoz. “Cuando marcamos y cuando mejor nos estábamos acomodando, ellos marcaron también y por ahí se empezaron a meter un poco, ya vimos la jugada del gol en pelota quieta y ellos tomaron mucha más confianza”, explicó.

Sobre la jugada que derivó en el segundo gol, Muñoz no eludió responsabilidades. “Sabíamos el poderío que ellos tienen en el aire, sabíamos que teníamos que estar concentrados. Son pequeños detalles, al final somos seres humanos y al final te pueden pasar, hay que tomar más atención, más responsabilidad y al final marcar la diferencia porque si no pasa lo que nos pasó hoy”, expresó.

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Finalmente, el lateral de ‘la Amarilla’ se refirió a la falta de contundencia ofensiva, un aspecto que terminó pesando en el resultado.

“Cuando pierdes y no se generan opciones de gol es preocupante, pero Colombia es una selección que sale, que propone y tiene opciones de gol. Hoy (este jueves) no estuvimos finos adelante y al final terminamos perdiendo en una pelota quieta”, concluyó.