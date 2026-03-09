Se está acostumbrando a ganar. José David Enamorado ya conquistó su primer título con Gremio al salir vencedor este domingo en el torneo Gaucho, uno de los torneos estatales en Brasil.

El exJunior fue titular, jugó hasta el minuto 81 y fue determinante para que su club pudiera imponerse debido al 3-0 de la ida gracias, en gran parte, a un soberbio golazo de su parte.

En este juego de vuelta, disputado en el Beira-Rio de Porto Alegre, el extremo volvió a mostrar destellos de todo su talento y fue un constante dolor de cabeza para el rival.

El tanto de su onceno vino en un tiro de esquina y fue gracias a un cabezazo de Gustavo Martins, mientras que por el rival igualó Alan Patrick, de penal.

Por Gremio también fue inicialista el colombiano Miguel Monsalve, quien salió reemplazado a los 56 minutos del compromiso.

Por los lados de Internacional, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré fueron titulares y disputaron todo el encuentro.

Este es el primer título en Brasil para José David Enamorado, que poco a poco se ha ido ganando su lugar en el onceno inicialista del Gremio, que espera pelear con todo por el Brasileirao y la Copa Sudamericana, cuya final será en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.