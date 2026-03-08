El mánager colombiano José Mosquera indicó este sábado, tras la eliminación de su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se enfocarán ahora en el futuro de los jugadores jóvenes que los guíe a clasificarse a las siguientes ediciones.

“El futuro de nosotros es en lo que tenemos que enfocarnos ahora”, afirmó Mosquera en rueda de prensa tras la derrota de Colombia 7-4 ante Cuba en el tercer día de competencia del Grupo A que se juega en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

En esta edición, sin contar el encuentro de este lunes ante Panamá, Colombia acumula marca negativa de 3-0 con derrotas ante Puerto Rico 5-0, contra Canadá 8-2 y de 7-4 frente a Cuba.

Con estos resultados, Colombia quedó eliminado del torneo y obligado a jugar en el clasificatorio para competir en la siguiente edición.

Sin embargo, para esa venidera edición, es posible que la novena colombiana no cuente en su cuerpo de lanzadores con Julio Teherán y José Quintana, experimentados en las Grandes Ligas.

“Ya estos muchachos nos trajeron y hay que darles crédito. Es un grupo más cerrado. Hay que abrir nuestra mente, nuestro futuro allá en Colombia. Darle esa oportunidad a esos nuevos muchachos”, enfatizó Mosquera.

Mencionó además que la participación de Colombia “en otros eventos tiene que ser clave para prepararlos y ponerlos en una mejor posición”, aunque “esa posición de salir a ganar no se sienta tan fuerte”.

Por ello, indicó que el “compromiso, la intención y la actitud” serán los puntos importantes para que Colombia se destaque en el béisbol mundial y ubicarse entre los mejores 20.

Colombia cerrará su compromiso en San Juan este lunes ante Panamá, que sin contar su juego de esta noche ante Canadá tiene marca negativa de 0-2.