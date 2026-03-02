Lo de Shakira este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México fue descomunal. Más de 400.000 personas se congregaron para verla en un concierto gratuito que dejó al centro capitalino vibrando como nunca. Calles, plazas y avenidas se llenaron de un mar humano que cantó, bailó y celebró cada éxito de la estrella barranquillera.

“400.000 personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”, publicó la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Esta cifra casi duplica la de su anterior presentación en 2007, cuando reunió a 210.000 espectadores.

Shakira también rompió récord en su gira mexicana con su concierto del viernes 27 de febrero, alcanzó 13 fechas en el estadio GNP Seguros, consolidando su marca de más shows en un mismo lugar durante una misma gira.

No obstante, con este nuevo récord de 400.000 asistentes, ‘La Loba’ superó a Los Fabulosos Cadillacs, con 300.000 personas registradas en 2023 y a Grupo Firme que, en 2022, convocó a 280.000.

El momento de mayor sorpresa llegó cuando Shakira presentó a Beéle en escena durante Hips Don’t Lie, pero la sorpresa mayor fue la interpretación en vivo de Algo tú, la canción que lanzarán oficialmente este miércoles 4 de marzo.

La cantante dijo emocionada: “Esta canción que vamos a cantar por primera vez no le hemos podido ensayar mucho, así que espero que nos salga bien. Lo importante es que tenemos muchas ganas de que la escuchen ustedes primero. Con ustedes mi amigo, colega, compatriota, pedazo de artista: Beéle”.

El tema fusiona pop y sonidos urbanos, con letras que hablan de vivir nuevas experiencias y disfrutar lo bonito de la vida, en la que la barranquillera empieza diciendo: “Quiero vivir contigo algo nuevo sin pensar hacia donde me llevas”.

“Por la carretera, nada en el maletero y adonde la vida nos lleve... / To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve fue, fue, fue. Tú y yo somos el alegre y el llamador. Somos los ‘ay, ombe’ en un vallenato”.

Detrás de ellos, gigantescos parlantes decorados con lobas y la frase La Loba acompañaban la energía del concierto. La química con Beéle y la respuesta del público hicieron de la noche un espectáculo inolvidable.