Una de las mujeres que acompañó a Roberto Gómez Bolaños en las grandes producciones como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado fue Carmen Ochoa, quien se desempeñó como productora de los programas.

Este miércoles 25 de febrero el Grupo Chespirito informó en sus redes sociales que Carmen murió.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”, se lee en el mensaje en X.

Ochoa trabajó de forma directa entre 1973 y hasta 1985, en producciones como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, además del programa Chespirito. Los actores y trabajadores concuerdan en que pese a que su salida del proyecto fue una década antes del final, su influencia permaneció.

Carmen empezó como asistente de producción y, en apenas cuatro años, ascendió a productora asociada. Entre 1980 y 1985, asumió la producción del programa Chespirito, que reunía sketches con personajes como el doctor Chapatín, Los Caquitos y Los Chifladitos.

Edgar Vivar, parte del elenco de los programas de Chespirito, era uno de los que mantenía una relación muy cercana con Ochoa. El actor reaccionó a la muerte de la productora a través de su cuenta de X.

“Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar, Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió.