La mesa vuelve a estar servida. Del 20 al 23 de agosto de 2026, Barranquilla vivirá una nueva edición de Sabor Barranquilla, que regresa al Centro de Eventos Puerta de Oro con cuatro días donde la gastronomía y la cultura serán las grandes protagonistas.

Cocina en vivo, espacios académicos, productores y marcas, restaurantes invitados y una muestra cultural que llenará de música y tradición cada rincón. Todo en un solo lugar, para que el público pueda probar, aprender y celebrar la riqueza culinaria del Caribe y del país.

La expectativa es alta. En 2025, la feria cerró con éxito su edición 18 bajo el lema ‘La cocina es vida’, dejando en más de 22 mil visitantes el recuerdo de cuatro jornadas intensas de sabores y aprendizajes. En esa ocasión participaron 165 expositores, entre cocineros tradicionales y chefs de talla internacional, que deleitaron al público también en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

Las cifras respaldan su crecimiento. Según Fenalco, se registraron ventas por el orden de los $2.400 millones entre expositores, restaurantes y emprendimientos, lo que representó un incremento del 47,45 % frente al año anterior.

La edición pasada también amplió su mapa gastronómico con sabores de departamentos como Cesar, Sucre, La Guajira, San Andrés y Providencia y Nariño. A eso se sumó el intercambio cultural con chefs invitados de Argentina, Ecuador, Chile, Perú y Reino Unido, quienes trajeron nuevas miradas y técnicas a la mesa caribeña.

Sabor Barranquilla nació en 2008 como una iniciativa de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico y Fenalco Atlántico, con el propósito de promover la cocina y la cultura culinaria del Caribe colombiano y el Gran Caribe.

Dieciocho años después, se mantiene como una de las ferias gastronómicas más importantes del país, al reunir en un mismo escenario a todos los eslabones de la cadena: productores, restaurantes, emprendedores, cocineros tradicionales, chefs nacionales e internacionales y académicos.