Entre las propuestas más originales que han circulado en redes sociales, destaca la de un hombre que decidió pedirle matrimonio a su pareja acompañando el momento con una salchipapa.

El hecho quedó registrado en video, donde se puede ver una bandeja blanca con la gran pregunta ‘¿te quieres casar conmigo?’ escrita en salsa de tomate.

Asimismo, la joven reaccionó de inmediato, entre risas y emoción, respondiendo con un “sí” que no se hizo esperar. La grabación rápidamente se volvió viral.

“Esta fue mi propuesta de matrimonio, qué emoción, me voy a casar. Jorge Oñate amor, estamos virales”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Por otro lado, la publicación recibió cientos de comentarios, lejos de críticas, muchos usuarios se conmovieron ante la sencillez del gesto. Entre los mensajes de apoyo se repitieron frases como: “cada quien da lo que tiene en su corazón y en su bolsillo” y “me encantó, amo las personas humildes pero felices”.

Finalmente, es una pedida de matrimonio poco convencional que ha despertado todo tipo de reacciones, y que demuestra que la creatividad también encuentra su lugar en las demostraciones de amor.

