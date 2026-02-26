La cantautora colombiana Paula Arenas presenta ‘Llévame’, su nuevo sencillo, una canción dedicada al barranquillero Beto Pérez, su esposo, que marca una transición hacia una forma distinta de amar: una relación que se construye desde la decisión consciente y la permanencia cotidiana.

En esta etapa creativa, la artista propone un giro emocional. Si en trabajos anteriores exploró los vínculos desde la memoria o la nostalgia, “Llévame” se sitúa en un lugar distinto: el del amor que no se impone, sino que se construye. Un vínculo que no se sostiene desde el miedo a perder, sino desde la voluntad de quedarse.

“Esta canción nace desde un lugar muy distinto al que había habitado antes. Es un amor que no duele para existir, que no necesita drama para sentirse profundo. Es un amor que se elige todos los días”, afirma la artista.

‘Llévame’ aborda el momento en que dos personas deciden caminar juntas sin promesas irreales. La canción propone presencia y cuidado mutuo como base del vínculo.

“Para mí, ‘Llévame’ es la transición hacia una manera más consciente de amar. Es entender que el amor también puede ser tranquilo, sin dejar de ser profundo”.

En el plano musical, el sencillo mantiene una producción contenida, con arreglos orgánicos y una interpretación que prioriza la claridad del mensaje. La atmósfera sonora acompaña la idea central de la canción: calma y decisión.

Este lanzamiento introduce el universo narrativo de Nada es Permanente, su nueva etapa artística. La propuesta aborda el cambio como parte del proceso vital y plantea que lo que permanece no lo hace por inercia, sino por elección.

“Nada es permanente, pero eso no significa que no valga la pena quedarse. Esta canción es el comienzo de ese mensaje dentro del álbum”.

Una fábula visual

El video de ‘Llévame’ expande el relato de la canción a través de una propuesta visual que combina ilustración, fotografía y el uso de inteligencia artificial como herramienta creativa.

Dirigido por Beto Pérez, esposo de la artista y creador del concepto visual del ‘Nada es permanente’, el clip plantea una historia simbólica: un marinero, su musa y un universo que se mueve entre el recuerdo y la fantasía. La tecnología permitió construir escenarios que no existen en el plano físico —pueblitos imaginarios, tatuajes que cantan y objetos que parecen cobrar vida— sin perder el anclaje humano del proyecto: la base visual parte de ilustraciones hechas a mano y de la fotografía real de la artista.

Para el director, la herramienta no reemplaza la emoción; la amplifica y permite narrar desde la mente del personaje, en coherencia con la idea central del álbum: si nada es permanente, tampoco lo es la imagen.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y da inicio a la narrativa conceptual de ‘Nada es Permanente’.