Un robot budista que combina textos sagrados, modelos de lenguaje de inteligencia artificial y movimientos rituales forma parte del nuevo proyecto de la Universidad de Kioto, que ha desarrollado el humanoide Buddharoid para explorar la interacción religiosa con presencia física.

Buddharoid surge como una evolución de un sistema de inteligencia artificial religiosa que hasta ahora operaba sin presencia corporal, en un proyecto que busca dotar de interacción a un robot humanoide capaz de combinar lenguaje religioso, voz y movimiento.

El modelo lingüístico que guía sus respuestas utiliza fragmentos de escrituras budistas acompañados de explicaciones interpretativas de modelos de inteligencia artificial como OpenAI.

El sistema integra reconocimiento de voz, generación de respuestas y gestos rituales programados, según detalló este jueves la universidad en un comunicado.

Tecnología y fe

El objetivo es acelerar el desarrollo de la tecnología del conocimiento tradicional e integrar la tecnología con diversas religiones y filosofías que enriquezcan la cultura digital, subrayó el profesor Seji Kumagai del Instituto para el Futuro del Ser Humano y la Sociedad en el comunicado.

Junto a él, el japonés Toshikazu Furuya de la empresa Teraverse, y otros investigadores del Laboratorio Kumagai de la Universidad de Kioto han sacado a la luz este primer prototipo, considerado pionero en el sector, que es capaz de caminar, lograr movimientos de cuerpo cercanos a los humanos y mantener un diálogo natural.

Bajo el pretexto de explorar nuevas formas de mediación entre el conocimiento de la religión y la tecnología en entornos cotidianos, el robot ha sido desarrollado bajo una plataforma humanoide procedente de la empresa china Unitree Robotics.

Apertura de un debate

Según el comunicado, los investigadores esperan que Buddharoid estimule debates académicos y sociales sobre las posibles aplicaciones de los robots humanoides con IA en la religión, así como los límites y posibilidades de la mediación tecnológica en la experiencia espiritual.

Estos dispositivos podrían en el futuro desempeñar actividades religiosas hasta ahora reservadas a practicantes humanos, señaló la nota.