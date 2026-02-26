El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 vivió una de sus noches más memorables con el triunfal regreso de JUANES. Más de 17 años después de su última presentación, el ícono colombiano del rock/pop y ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY volvió al escenario con un show cargado de energía y emoción, logrando una conexión absoluta con el público, que lo premió con Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, los máximos reconocimientos que otorga la audiencia viñamarina. El show de JUANES logro el peak de ratings online de Viña Del Mar.

JUANES abrió la noche con una presentación histórica y, desde el primer acorde, deslumbró con un show potente, cercano y vibrante, reafirmando su lugar como uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de las últimas décadas.

Su paso por Viña estuvo lleno de sorpresas. Uno de los momentos más memorables fue la aparición de Mon Laferte para interpretar junto a Juanes el éxito “Fotografía”, un momento que desató el clamor del público en la Quinta Vergara y encendió las redes sociales.

De interés: Instagram notificará a padres si sus hijos buscan contenido sobre suicidio o autolesiones

Sin duda, el momento de mayor emoción y conexión llegó cuando JUANES, completamente entregado a su público, bajó a la platea y, rodeado de fans, interpretó una versión acústica de “Para Tu Amor”. La nostalgia y la intensidad del instante marcaron una interpretación que quedará en la historia del festival como uno de los momentos más íntimos y memorables del certamen.

La ovación fue total y sostenida. La Quinta Vergara vibró con fuerza, reconociendo no solo su impecable desempeño musical, sino también su carisma, cercanía y autenticidad, sellando una noche redonda con la entrega de Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, en una de las postales más potentes del Festival de Viña del Mar 2026.

Con este regreso histórico, Juanes no solo reafirmó su vínculo con el público chileno, sino que marcó uno de los grandes hitos del festival, demostrando que su música sigue evolucionando sin perder esencia y que su legado en la historia de la música latina continúa creciendo con fuerza, emoción y absoluta vigencia.

Viña Del Mar llega en un momento clave de su carrera, días después de recibir el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y tras haber sido nombrado por Billboard y Rolling Stone como el artista más influyente del Rock Latino del Siglo XXI.

Las sorpresas no terminaron ahi! Anoche JUANES también reveló el track list, junto a colaboraciones, de su anticipado décimo segundo álbum ‘JuanesTeban’, previsto para este 6 de marzo (12:00 a. m. EST).

‘JuanesTeban’ es un álbum conceptual coproducido por Nico Cotton y Juanes, que gira en torno a la idea de la dualidad: Juanes explora tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional.

Son las dos caras opuestas de un mismo artista profundamente humano que coexisten y se complementan. Juanes es el cantante más cercano y conocido en todo el mundo mientras Teban es su alter ego intrépido, sin miedo a expresar las verdades emocionales más profundas.

Vea: Buddharoid, el robot budista japonés que reza, habla y escucha

En los próximos meses quedará claro por qué JUANES sigue siendo uno de los artistas en vivo más solicitados y aclamados de la música latina. Recientemente anunció su gira mundial, The Juanes World Tour 2026, con más de 50 fechas alrededor del mundo, incluyendo una extensa etapa de 29 conciertos en Estados Unidos.

La gira arranca el 1 de marzo con un show totalmente agotado en el Movistar Arena de Madrid, y continuará con presentaciones individuales en México (Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí), una participación en un festival en Costa Rica, un regreso a Europa y una amplia gira por Norteamérica que lo llevará por arenas y teatros de gran capacidad. El recorrido culminará con un esperado regreso a casa el 20 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá (ver fechas abajo).

Todos los conciertos de The Juanes World Tour 2026 contarán con una nueva propuesta musical y visual, diseñada especialmente para la gira, que explorará el concepto introspectivo de dualidad presente en las canciones y la estética del álbum ‘JuanesTeban’.