Contar historias de mujeres es una tendencia consolidada en la industria audiovisual. El auge de series contemporáneas protagonizadas por figuras femeninas que narran sus propias experiencias responde a una transformación de mentalidad que apuesta por mostrar sus desafíos, ambiciones y contradicciones sin filtros.

La amistad, el liderazgo, la reinvención y el poder se convierten en los motores de relatos que conectan con audiencias amplias y diversas.

Un ejemplo es ‘Valeria’, la popular comedia dramática de Netflix basada en las novelas de Elísabet Benavent.

La serie sigue a una escritora amorosa que a traviesa una crisis creativa, quien encuentra apoyo en sus tres mejores amigas —Lola, Carmen y Nerea— mientras todas intentan descifrar el amor, el trabajo y su identidad en Madrid.

La ficción explora la sexualidad, el amor propio y los dilemas profesionales y personales de los treintañeros, apostando por retratar a mujeres que se sostienen entre sí en medio de la incertidumbre.

En el terreno de la no ficción aparece ‘El Club de las CEO’, estrenada el 23 de febrero de 2026 en Prime Video. La docuserie sigue la vida de siete mujeres líderes y ofrece una mirada “detrás de escena” a los imperios comerciales que han construido

La producción muestra tanto sus triunfos como los retos que enfrentan al ocupar posiciones de poder, poniendo el foco en el liderazgo femenino y la importancia de las redes de apoyo entre mujeres.

También desde Colombia, ‘Las de siempre’, disponible en RCN Televisión y Prime Video, narra la historia de cuatro amigas universitarias que, al llegar a los 40 años, ven cómo sus vidas —que creían resueltas— se desmoronan.

La serie aborda relaciones tóxicas, cambios familiares y reinvención profesional, con temas como las segundas oportunidades y la superación de estereotipos. El elenco principal está integrado por Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis.

Por su parte, ‘Klass 95’, de Caracol Televisión, se sitúa en los años 90 y relata la fundación de la primera agencia de modelos internacional en Colombia por Shaio Domínguez, inspirada en María Andrea Lara.

La producción recrea la moda, los eventos de la época, y explora el impacto de la belleza física como herramienta de éxito y poder, sin dejar de lado el drama y los riesgos, incluida la infiltración de personas relacionadas con el narcotráfico en el sector.

En conjunto, estas series reflejan que las mujeres ya no son personajes secundarios en relatos ajenos, sino protagonistas de historias.