Desde postres y dulces como tortas, galletas y algodones de azúcar, hasta recetas tradicionales y creativas como hallacas, arepas venezolanas, shawarma, costillas ahumadas, pepitos y hamburguesas hicieron parte de la amplia oferta que presentaron un total de 14 emprendimientos apoyados por la Fundación Santo Domingo durante la feria Sabor Barranquilla.

“Participar en esta feria es un sueño cumplido. Venir con nuestros productos y que las personas se deleiten con nuestros sabores es algo único, y fue la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en los talleres de formación con la Fundación Santo Domingo”, expresó Gloria Patricia Díaz, creadora de Delicias Patri.

Se trata de 10 marcas locales que son respaldadas a través del programa Inclusión Financiera para Migrantes, desarrollado en alianza con la Fundación Hilton; y 4 emprendimientos del Megabarrio Villas de San Pablo, fortalecidos a través del acompañamiento a unidades productivas.

“Hemos impulsamos iniciativas que permitan a los emprendimientos visibilizarse en espacios de ciudad y conseguir conexiones comerciales para el fortalecimiento de sus negocios. Sabor Barranquilla se ha convertido en una gran vitrina para eso”, afirmó José Bedoya, director Territorio Barranquilla – Atlántico de la Fundación Santo Domingo.

Es de anotar que la feria permitió que los emprendedores no solo dieran a conocer sus productos, sino que también generaran nuevas oportunidades de negocio y pusieran en práctica las habilidades empresariales adquiridas en sus procesos de formación.

A corto plazo, los emprendedores esperan incrementar sus ventas, ampliar su cartera de clientes y aumentar la calidad de sus productos, consolidándose como generadores de desarrollo económico y social en la región Caribe.