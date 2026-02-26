La cuarta temporada de Bridgerton ya está completa en Netflix con el estreno de sus últimos cuatro episodios.

Benedict y Sophie se consolidan como una de las parejas más queridas de la serie, en una tanda de capítulos que mezcla romance, tragedia y evolución emocional.

Es importante aclarar que si no se ha visto la serie, este artículo no es para usted porque estaría en peligro de spoiler.

El arco narrativo de Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, se convierte en el corazón de la temporada. Su historia, marcada por la resiliencia y la elegancia frente a la adversidad, conecta con uno de los grandes temas de la serie que es la necesidad humana de sentirse amado y comprendido.

Según Ha en entrevista con ELLE, la serie aborda un aspecto psicológico universal: “La conexión entre personas, sentirse queridos… cada temporada lo explora de manera distinta, pero siempre puedes verte reflejado en algún personaje”.

La química entre Benedict y Sophie aporta frescura a la narrativa y consolida una relación que evoluciona desde la tensión inicial hasta un romance profundo y maduro.

En paralelo, Francesca, interpretada por Hannah Dodd, adquiere un protagonismo inesperado en los episodios finales tras vivir una tragedia personal. Su personaje muestra un estoicismo que contrasta con el dramatismo que la rodea.

Dodd reconoció también en la entrevista que fue un reto interpretar esa contención emocional: “Soy una persona muy sensible y a veces me parecía extraño ser la única que no mostraba emoción en el set”.

Asimismo, hablaron sobre las escenas íntimas que fueron las escenas más impactantes y qué les producía. “Es una exploración muy rica sobre cómo se enamoran los personajes”.

La presencia de una coordinadora de intimidad fue clave para garantizar seguridad y autenticidad. “Está ahí para profundizar en la pasión que sienten los personajes y eso es fabuloso”, explicó la actriz.