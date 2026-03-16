La empresa peruana Gloria Foods anunció en las últimas horas la suspensión de su producción láctea en Colombia, al cerrar sus operaciones en la planta ubicada en el municipio de Cogua, en Cundinamarca. En ese sentido, Lechesán y leche Algarra ya no estarán más en el país.

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A través de un comunicado, la junta directiva de la compañía indicó que la decisión fue tomada con el fin de enfocar su operación en la categoría de bebidas, donde “identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado”.

Gloria Foods señaló además que el cierre de la planta en Colombia se dio como parte de su proceso de regular su portafolio en la región andina, para “consolidar su plataforma de alimentos en los países en los que opera”.

“Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país. Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, se lee en el comunicado.

De acuerdo a información preliminar, la empresa habría notificado la decisión de suspender sus operaciones a la Superintendencia de Valores del Perú, indicando que apagaría las máquinas de su planta de procesamiento lácteo ubicadas en Cogua; asimismo, que finalizaría las actividades de esta línea de negocio.

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Según información de Primera Página, la decisión, tomada el pasado 9 de marzo durante una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, dejó al parecer a más de 150 personas sin empleo. En dicha fecha se habría aprobado la modificación de la razón social de la empresa Gloria Colombia S.A.S., con más de 14 años de operación en el país, por la de Alimentos Gcol S.A.S., perteneciente al grupo peruano Gloria Foods.