El evento de descuentos online Hot Sale 2026 se realizará en Colombia del 16 al 20 de marzo.

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Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante 2025 se registraron más de 684 millones de transacciones digitales, con ventas que alcanzaron los 145,4 billones de pesos.

Estas cifras representan un aumento cercano al 20 % en volumen y más del 11 % en valor frente al año anterior, reflejando una mayor adopción de las compras en línea por parte de los consumidores.

Estas cifras representan un aumento cercano al 20 % en volumen y más del 11 % en valor frente al año anterior, reflejando una mayor adopción de las compras en línea por parte de los consumidores.

Además, desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico señalan que el mercado ya no responde solo a picos temporales, sino a una transformación estructural en los hábitos de consumo.

Para esta edición del evento, se espera la participación de más de 80 marcas y un aumento significativo en la actividad comercial. Las ventas de las empresas participantes podrían crecer entre 25 % y 30 %.

También un total de transacciones en el país aumentaría cerca de un 15 % durante esos días y las categorías con mayor movimiento suelen ser tecnología, retail, turismo y educación.

Shutterstock También un total de transacciones en el país aumentaría cerca de un 15 % durante esos días y las categorías con mayor movimiento suelen ser tecnología, retail, turismo y educación.

Actualmente, mercados como Brasil, México y Argentina concentran la mayor parte de las ventas online, mientras que Colombia mantiene un crecimiento constante, aunque con menor participación.

¿Qué comercios participarán en el Hot Sale en Colombia?

Si usted está interesado en comprar y conocer qué marcas ofrecerán descuentos, puede ingresar a la página hotsale.com.