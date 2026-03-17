El ministro de Minas, Edwin Palma, lideró una reunión con varios representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos para socializar sobre la posibilidad de comprar electricidad y gas natural entre Colombia y Venezuela.

En el encuentro también se encontraba el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña y miembros del equipo técnico del Ministerio de Minas y Energía.

De acuerdo con el ministro Palma, el propósito de la reunión es avanzar en el proceso de obtención de la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), requisito necesario para que Ecopetrol y el Grupo ISA puedan reactivar proyectos energéticos con Venezuela.

Explicó que con la obtención de la licencio Colombia a través de Ecopetrol podrá comprar gas a PDVSA en Venezuela.

Además, el funcionario aseguró que de esta manera se podría traer gas venezolano en menor de dos meses, por medio de tuberías flexibles.

Vale recordar que el pasado 13 de marzo una delegación de ministros de Colombia se reunió en Caracas con sus pares de Venezuela para abordar la agenda bilateral en temas como seguridad, energía, comercio y turismo, luego de que se cancelara la reunión que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, tenía previsto celebrar con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

La mesa energética contó con la participación del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quienes conversaron con el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país caribeño, Jorge Márquez.

Sobre esto, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela también destacó avances en materia energética y mencionó la posibilidad de que Venezuela compre electricidad a Colombia y que Colombia adquiera gas venezolano, además de impulsar proyectos conjuntos entre las estatales Ecopetrol y PDVSA en los campos de petróleo, gas y petroquímica.