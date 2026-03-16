No fue un buen arranque de año para la producción industrial manufacturera del país, o al menos eso que arrojó el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según la entidad, este segmento productivo presentó un decrecimiento del 0,5 % en el mes de enero del presente año frente a igual periodo de 2025.

En esa misma línea, las ventas reales de la industria cayeron en -0,7 % y el empleo solamente tuvo un alza del 0,1 %.

El Dane reveló que de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 22 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 2,9 puntos porcentuales a la variación total anual y 17 subsectores con variaciones positivas que sumaron en conjunto 2,4 puntos porcentuales a la variación total.

La actividad que más influyó negativamente al decrecimiento de la producción industrial manufacturera en enero fue la elaboración de bebidas, quien aportó -0,3 % puntos porcentuales a la variación final, y presentó un decrecimiento en su producción del -2,4 %.

Otras actividades que decrecieron en su producción fueron la fabricación de sustancias químicas, fabricación de aparatos, elaboración de cacao, de azúcar y panela.

Si miramos a nivel local, al Atlántico le sigue yendo mal. De acuerdo con el Dane, la producción industrial del departamento en enero cayó un 4,1 %. A su vez, las ventas también decrecieron un 4,1 %, mientras que el empleo decreció un 2,6 %.

Esta encuesta mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el Dane genera índices, variaciones y contribuciones.

Además, es una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.