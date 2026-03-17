La disponibilidad de caja en pesos del Tesoro Nacional en el Banco de la República descendió a $6,6 billones con corte al 27 de febrero de 2026. Esta cifra representa una caída de $3,3 billones respecto al saldo registrado apenas un mes antes. Así lo dio a conocer el último informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

En ese sentido, manifestaron que los niveles de disponibilidad se mantienen por debajo del mínimo histórico, con una tendencia que ha venido en constante descenso desde el 2024.

A su vez, señalaron desde el informe que el saldo actual se sitúa $18,7 billones por debajo del promedio histórico para el mes de febrero, que suele rondar los $25,3 billones.

Ellos explicaron que pese la caída en el saldo total del mes de febrero, el informe resalta un factor que evitó una presión mayor sobre la caja: el saldo del portafolio de Títulos de Tesorería (TES) en propiedad del Tesoro cayó en $3,2 billones, un movimiento que favoreció la liquidez inmediata de la Nación.

En materia de cuentas fiscales en lo corrido de febrero, el comité afirmó que el gasto primario acumulado se situó en el 2,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), el mismo nivel registrado en el mismo periodo del año pasado.

“Del total de este gasto, el 2 % del PIB correspondió a la vigencia actual y el 0,9 % a la ejecución de reservas de 2025”, señalaron desde el Carf.