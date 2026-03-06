Entre el 23 y el 27 de febrero, el saldo de la caja del Gobierno nacional pasó de $15,2 billones a apenas $6,6 billones.

Y es que de acuerdo con un análisis del equipo de Investigaciones del Banco de Bogotá, se advirtió que la cifra es inusualmente baja, a pesar de que el Ministerio de Hacienda realizó una emisión de deuda interna (TES) excepcionalmente elevada el mes pasado.

En total, dice el informe de este banco que la Nación captó $22,6 billones en deuda interna, una cifra con pocos precedentes que se desglosa en $15,6 billones por operaciones convenidas (máximo histórico), $3,4 billones a través de subastas y $3,6 billones mediante deuda interna de corto plazo (TCO).

A su vez, indicaron que con esta inyección masiva de recursos, la liquidez no fue suficiente.

“En el mes, Hacienda vendió más de $3 billones de su portafolio de TES, dejando claro que las presiones de liquidez en el inicio de año han sido elevadas como resultado de un recaudo tributario que no cumple los objetivos, una ejecución presupuestal que no muestra señales de moderación, y el engrosamiento de una caja en dólares para acarrear las obligaciones en moneda extranjera”, socializaron.

Agregan que esta situación de liquidez ajustada es el resultado de una combinación de factores fiscales que incluyen un recaudo insuficiente, pues los ingresos tributarios no están cumpliendo con los objetivos trazados, y un gasto desbordado, dado que la ejecución presupuestal no muestra señales de moderación.