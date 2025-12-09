Lo demás quedó atrás. Apenas se acabó el partido contra el Medellín, Junior se puso el chip de la final. El mismo lunes en la noche, después del juego que confirmó la clasificación a la instancia decisiva, el club rojiblanco dio a conocer oficialmente los precios de la boletería para el partido de ida de la gran final de la Liga II, en la que enfrentará al Deportes Tolima, y que se jugará este viernes 12 de diciembre, a partir de las 8:00 de la noche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

A través de un comunicado dirigido a su hinchada, el club rojiblanco confirmó los valores de entrada al escenario deportivo, con la expectativa de contar con casa llena en el primer asalto de la serie definitiva por el título del fútbol colombiano.

Las entradas quedaron establecidas de la siguiente manera: occidental, $150.000; oriental, $80.000 y norte y sur, $50.000.

Estos valores corresponden únicamente al juego de ida que se disputará en Barranquilla. Para el partido de vuelta, en Ibagué, obviamente el tema de boletería dependerá de la logística del conjunto tolimense.

El club tiburón también informó que los abonados tendrán garantizado su lugar para esta final. Su boleta será reservada automáticamente a través del operador W Arena. Sin embargo, deberán asegurarla antes de las 6:00 p.m. del miércoles 10 de diciembre, plazo máximo para hacer efectiva la compra.

La institución rojiblanca resaltó en su mensaje el respaldo incondicional de su afición como un factor determinante en el camino hacia el título. Junior hizo énfasis en que la hinchada “es la fuerza que impulsa cada paso” del equipo y reiteró que el acompañamiento desde las tribunas será fundamental para alcanzar el objetivo final.

La serie por el campeonato arrancará en suelo barranquillero este viernes 12 de diciembre, mientras que la gran definición se jugará el martes 16 de diciembre, desde las 7:30 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano.