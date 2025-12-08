Minuto a minuto
Primer tiempo
19’. ¡GOOOL DE AMÉRICA! Centro de Dylan Borrero que se desvía en un Andrés Felipe Román y termina en el fondo de la red.
22’. ¡GOOOOL DE AMÉRICA! Potente remate de Dylan Borrero, desde fuera del área, para aumentar la ventaja en el Pascual.
23′. Gol de Nacional. Alfredo Morelos saca un remate abajo que deja sin opciones al arquero Jorge Soto.
Segundo tiempo
58’, ¡GOOOL DE AMÉRICA! Dylan Borrero anota para el cuadro escarlata.
69’. Gol de Nacional. Dairon Asprilla aprovecha un centro media altura para vencer la resistencia del arquero Jorge Soto.