Junior consiguió su paso a la gran final del FPC y el técnico Alfredo Arias se mostró contento y destacó el esfuerzo de sus jugadores, el apoyo de la afición y las dificultades que debieron superar en un partido que calificó como especial y complejo.

“Estoy feliz, agradecido con la gente de Junior, con los jugadores por haberme dado la oportunidad de estar acompañando a un equipo en una final”, expresó Arias visiblemente emocionado. El técnico reconoció que el partido estuvo lejos de ser sencillo: “Era un partido muy raro de jugar, difícil, la verdad. Nunca sale bien estar pendiente del otro lado, nunca sale bien, se distrae la atención. A nosotros no nos ha sobrado nada, no éramos ni el segundo favorito”, destacó en rueda de prensa.

El estratega uruguayo hizo un repaso de lo que fue el camino de su equipo en los cuadrangulares, subrayando que la perfección que habían conseguido se vio alterada por las circunstancias externas del partido. “Hicimos un gran cuadrangular, porque hasta hoy había sido perfecto, pero se nos metió ese problema en el medio, estar pendiente de otro resultado, y se complicó más. Si había para complicar las cosas, hoy se complicó todo”.

A pesar del contexto, Arias se mostró confiado de cara a la definición del título. “Confío en recuperar al equipo y que podamos llegar fuertes. Serán dos finales muy lindas. Jugamos ante un rival al que ya enfrentamos bien y vamos a ir por la final desde el primer minuto”.

El entrenador también abordó el tema de las críticas que recibió el equipo a lo largo del proceso. “Fuimos criticados, y está bien. Barranquilla y la Costa es algo muy especial, porque todo gira en torno a Junior. Hubo críticas merecidas, porque tuvimos un bache”, aceptó. Sin embargo, defendió el trabajo del plantel: “Estuvimos 12 o 13 fechas líderes, no jugamos mal. El mensaje siempre fue aislarse de todo. Rescato la fortaleza anímica de mis jugadores”.

Arias insistió en que la clasificación no fue producto de la casualidad. “No nos iba a sobrar nada, pero el grupo que nos tocara teníamos que jugarlo a muerte desde el primer partido. Logramos la clasificación con tres puntos de diferencia. Mis jugadores se merecen mi felicitación y ahora vienen dos partidos fundamentales para ir por la gloria. No todos pueden ir por la gloria, y eso hay que valorarlo, pero también cuidarlo”.

En relación con la hinchada, el técnico fue claro en destacar el rol que cumplieron desde la grada. “Yo he repetido este mensaje en todos los equipos: a la gente no hay que mandarle mensajes. La gente sabe cuándo el equipo merece que lo vayan a ver. Si no lo merecíamos antes, seguro estuvo bien. Ahora están sobrepasando todo el apoyo que uno pudo imaginar. Han sido artífices de la remontada. No tengo ninguna duda de que están viviendo este sueño”.

Sobre las decisiones tácticas y los cambios, Arias defendió su idea futbolística y respondió a los cuestionamientos. “Castrillón hizo el gol, porque dicen que los cambios no dieron resultados. Yo jamás mando a administrar nada. Siempre hay que mirar para adelante, recuperar a mis jugadores que han hecho un esfuerzo grande, que han jugado seguido, casi siempre”.

El técnico también analizó lo que fue el desarrollo emocional del partido. “Tenemos que estar tranquilos. Fue un partido difícil de administrar con el resultado, sobre todo cuando íbamos perdiendo. Eso nos desenfocó, nos hizo jugar un partido distinto. Esta es mi segunda final acá en Colombia. Estoy convencido de que en la vida el mayor maestro es el error, porque te enseña. Eso no quiere decir que uno vaya a jugar una final para perder. El fútbol es muy impredecible”.

Finalmente, Arias dejó una reflexión profunda sobre el proceso y el valor del plantel. “La seguidilla de partidos hace que siempre pongas lo mejor. Es un maratón: tienes que entrar en los primeros ocho, en los cuadrangulares salir primero o no tienes chance. Hay que preparar el plantel en todo, en lo actitudinal, en cada detalle. Pero los únicos importantes acá son los jugadores, el resto somos accesorios. Junior está en la final porque los jugadores lo merecían”.