Gravemente herido resultó un joven tras sufrir un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar.

Se trata de Nemesio Nicolás Daza Borrego, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar.

El siniestro vial se registró en la mañana de este sábado 22 de noviembre, en la vía nueva La Paz-Valledupar, a la altura del puente Rafael Escalona.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba en una integración de la universidad en el municipio de La Paz. Y de regreso cuando conducía el vehículo de marca Volkswagen, de placa RHY -171, color gris celeste, al parecer se quedó dormido, provocando el volcamiento del mismo.

Por el impacto, el vehículo quedó destruido en un gran porcentaje. Por su parte, Daza Borrego fue auxiliado y trasladado hasta la clínica Simón Bolívar de Valledupar, donde se mantiene con pronóstico reservado.