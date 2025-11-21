Por presuntamente haber permitido una fiesta en el interior de la cárcel ‘La Tramacúa’ de Valledupar, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos dragoneantes vinculados al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El Ministerio Público investiga si los uniformados Juan Carlos Silva Ramos y Diego Alexander Casanova Villareal incurrieron en un presunto incumplimiento de sus deberes al permitir supuestamente que cinco personas privadas de la libertad consumieran licor y drogas hasta alta horas de la noche en hechos que se remontan al 17 de septiembre de 2023.

En esa fecha, Silva Ramos y Casanova Villareal estaban de turno y al parecer omitieron realizar las anotaciones y registros en el libro de la minuta acerca de las novedades que se presentaron en la jornada, entre las 12:00 a 18:00 horas cuando ocurrió la fiesta.

“El ente de control busca confirmar si los funcionarios evitaron informar que los PPL (personas privadas de la libertad) realizaron la reunión en uno de los patios del penitenciario hasta altas horas de la noche; la que también incluyó, al parecer, una transmisión en vivo por uno de los asistentes”, indicaron.

La Procuraduría Regional Cesar calificó provisionalmente la presunta falta de los servidores como gravísima, a título de culpa gravísima.

John Poulos, feminicida de Valentina Trespalacios, ingresó a ‘La Tramacúa’

Un nuevo inquilino, condenado a 42 años de prisión, tiene la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’. Se trata de John Poulos, feminicida de la DJ Valentina Trespalacios.

Su llegada obedece a directrices nacionales del INPEC, que desde la capital del país, al igual que el traslado de otros privados de la libertad por diferentes delitos y que ya se encuentran condenados.

Este medio de comunicación conoció que hasta tanto no se defina en cuál celda y en qué torre quedará recluido, John Poulos, está momentáneamente en Unidad de Sanidad del establecimiento penitenciario, ya que ha mostrado una conducta “inapropiada” ante los protocolos que dispone el INPEC.

Como se recordará este ciudadano estadounidense, inicialmente sostuvo una relación amorosa con la víctima, y luego el 22 de enero de 2023, la asesinó en su apartamento en el norte de Bogotá, golpeándola y asfixiándola, y después “envolvió el cuerpo, lo ocultó en una maleta azul y lo abandonó en un contenedor de basura” en la localidad de Fontibón, según las evidencias mostradas por la Fiscalía General de la Nación, en la etapa de juicio.