Tras su llegada de la Unión Europea y con ocasión de los “ataques tecnológicos provenientes de redes sociales y otros entornos digitales manipulados y alterados con la única finalidad de causar daño de manera perversa”, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, anunció al término de la tarde de este domingo 23 de noviembre una serie de acciones a emprender.

Las dos primeras de las actividades que iniciará y que detalla en un comunicado a la opinión pública junto a 9 más, son presentar denuncia penal y disciplinaria contra los senadores Álex Xavier Flórez Hernández y José David Name Cardozo por los delitos de injuria y calumnia.

Le pide a su vez a la Corte Suprema de Justicia que adelante las investigaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades, y les exige a los congresistas antes mencionados la retractación pública inmediata.

Además le solicitará a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación “una auditoría especial al Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Sincelejo para verificar su correcto funcionamiento”.

De igual forma convocará una mesa pública del PAE, con participación de todos los actores sociales, para presentar un balance integral de su operación, al tiempo que ofrece hasta 100 millones de pesos como recompensa para quienes aporten información que permita detectar cualquier hecho de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar.

Así mismo el alcalde Yahir Acuña Cardales también le pedirá a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a que haya lugar sobre el PAE; a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender (UAPA), una auditoría permanente y concomitante al PAE municipal, y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal en todos los procesos relacionados con el PAE.

Las peticiones del mandatario de los sincelejanos hacia la Fiscalía General de la Nación también se relacionan con la toma de medidas, por delitos informáticos, frente a varias páginas y plataformas digitales involucradas en “los recientes ataques tecnológicos provenientes de redes sociales y otros entornos digitales, manipulados y alterados con la única finalidad de causar daño de manera perversa por parte de los aliados y defensores de las bandas criminales, quienes se alegran de manera permanente de la tragedia en la ciudad (los llamados goleros)”, reza en el comunicado.

El alcalde Yahir Acuña Cardales indica que las medidas adoptadas tienen por objeto “proteger la institucionalidad, garantizar la transparencia y defender el buen nombre de nuestra administración, el mío propio y, ante todo, los programas sociales que permanentemente quieren acabar a fin de no seguir beneficiando a las poblaciones más vulnerables de la ciudad, que son una de nuestras prioridades”.