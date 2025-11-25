Cumpliendo con las acciones que anunció en su regreso a Sincelejo luego de estar en una visita oficial en la Unión Europea, el alcalde Yahir Acuña Cardales programó para este jueves 27 de noviembre una audiencia pública sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se presta en la ciudad.

A la cita, que se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde en el Estadio 20 de Enero, ha sido invitada la ciudadanía en general, en especial los beneficiarios del PAE, que son quienes pueden dar fe de su funcionamiento, líderes cívicos y veedores, además de los entes de control.

Adicional a ellos el alcalde espera la presencia del director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que ha anunciado una visita de verificación a la implementación del programa debido a los señalamientos de presuntas irregularidades que a su vez dieron origen a la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación que lo informó el pasado 19 de noviembre.

“Hemos solicitado formalmente también a la Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Personería y Corte Suprema de Justicia que vengan y hagan sus investigaciones y verifiquen el cumplimiento del PAE. Estamos pidiendo auditoría concomitante, que vengan con la gramera a revisar cada plato en los colegios; que revisen lo ejecutado en 2024 y 2025, y que sigan en los próximos años”, expresó el alcalde Yahir Acuña Cardales en rueda de prensa.

Reiteró que en el PAE no existen malos manejos, no hay actos de corrupción, al tiempo que anunció que para el 2026 el programa ya no operará por 120 días sino por 160 y lo dejará operando hasta el año 2018, es decir, después del término de su mandato quedará garantizado por una vigencia más debido a que esto siempre debe quedar finiquitado antes porque el año escolar inicia la tercera semana del año nuevo.

“Este es un programa social histórico, con cobertura universal también para el próximo año, en el que la UApA aportó este año 12 mil millones de pesos y el municipio más de 40 mil millones de pesos y para el 2026 más de 50 mil millones de pesos. El PAE en Sincelejo es una fuente de empleo para sectores sociales menos favorecidos”, anota Acuña Cardales.

Denuncia a senadores

El mandatario de los sincelejanos se ratificó en que tomará acciones sobre los ataques de los que fue víctima mientras estuvo cumpliendo la agenda institucional por Europa, entre ellas presentar denuncia penal y disciplinaria contra los senadores Álex Xavier Flórez Hernández y José David Name Cardozo por los delitos de injuria y calumnia, al tiempo que les exigirá la retractación pública inmediata.