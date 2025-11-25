La sede de la gobernación de Sucre, situada en la Avenida Las Peñitas, de la ciudad de Sincelejo, amaneció bloqueada este martes 25 de noviembre con una protesta de los pobladores de la subregión Mojana.

Los habitantes de esta histórica zona que ha sido afectada por inundaciones, decidieron trasladar hasta la sede del gobierno departamental la protesta que desde hace una semana habían iniciado sobre el eje vial San Marcos-Majagual, a la altura del colegio El Cauchal, en virtud de que no han logrado ser escuchados por los gobiernos, de todas las esferas, como lo amerita la situación que los mantiene inconformes.

Como tampoco por los entes de control del país, a los que les exigen una investigación por presuntos sobrecostos en la obra vial El Cauchal-Sucre-Sucre.

Así mismo exigen la creación de una mesa técnica donde tengan presencia los profesionales que integran la veeduría de los contratos de dichas obras y los del Comité del Paro.

Trascendió que los primeros habitantes de la Mojana que iniciaron el bloqueo en la sede de la gobernación, encadenándose en las puertas de acceso a esta, lo hicieron desde las 5:00 de la mañana de este martes, pues desde anoche viajaron de la zona.

Aluden que no se van del sitio hasta que logren su cometido que es “salvar los millonarios recursos que a través de dos contratos están adjudicados para la construcción de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre y que no alcanzan, según el contratistas y los gobiernos de Sucre y el Nacional, ni para hacer 10 kilómetros y eso no es cierto. Hay un evidente sobrecosto y no estamos dispuestos a que esta vez nos roben nuestro desarrollo”, indica el Comité del Paro.

De momento la prestación de servicios en la gobernación de Sucre, en especial el de la expedición de pasaportes, está suspendido mientras logran acuerdos con los que protestan.