El Gobierno venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, exigió este martes la liberación de Nicolás Maduro, detenido desde enero en Estados Unidos, cuando se cumplen 13 años de la elección del líder chavista como presidente en unos comicios convocados luego del fallecimiento de Hugo Chávez (1999-2013).

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En redes sociales, el canciller, Yván Gil, señaló que, el 14 de abril de 2013, Maduro fue elegido como mandatario de la nación suramericana en un “histórico día” en el que se comprometió con la continuación del proyecto de su predecesor.

“El presidente Maduro ha cumplido este compromiso con determinación, enfrentando constantes asedios y agresiones. Hoy, su pueblo exige la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó Gil.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, tras lo que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada, quien desde entonces ha impulsado una apertura petrolera y minera, excarcelaciones de presos políticos, una amnistía y la reanudación de las relaciones con Washington, tras siete años de ruptura.

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Rodríguez también ha efectuado múltiples cambios en el gabinete, entre los que destaca la destitución de Vladimir Padrino López tras más de diez años como ministro de Defensa, y renovó la cúpula militar.

Maduro ganó las elecciones en 2013 con 7.587.579 votos (el 50,61 %), frente a su principal contrincante, el opositor y hoy diputado Henrique Capriles, quien logró 7.363.980 (el 49,12 %), según el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

El chavista fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo en julio de 2024 por el CNE, que no publicó los resultados desagregados, mientras la oposición mayoritaria denunció fraude y reclamó la victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en más del 80 % de las actas de votación que asegura haber recogido.

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El mandatario asumió su tercer mandato enfrentando las críticas por la ausencia de los resultados detallados y entre confrontaciones con Estados Unidos que terminó por detenerlo en enero pasado, tras meses de un despliegue naval frente a las costas venezolanas y las acusaciones de narcoterrorismo.

Venezuela, otrora potencia petrolera, vivió una grave crisis económica bajo la Presidencia de Maduro, con una contracción superior al 70 % durante un septenio y una hiperinflación que se prolongó por cuatro años.