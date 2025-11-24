La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, realizará a partir de este martes 25 de noviembre la Matriculatón 2026.

Se trata de una campaña territorial que recorrerá diferentes sectores de la ciudad para ofrecer de manera directa la disponibilidad de cupos en las instituciones educativas oficiales y acompañar a las familias en el proceso de matrícula.

Alberto Martínez, secretario de educación, informó que la primera jornada se llevará a cabo en el Mercado de Santa Rita, donde el equipo del área de Cobertura Educativa estará atendiendo a padres, madres y acudientes con el fin de brindar información precisa y realizar matrículas en sitio.

La meta de la administración para el 2026 es que ningún niño ni joven se quede por fuera del sistema educativo, aprovechando la capacidad de más de 200 sedes pertenecientes a las instituciones educativas oficiales de Cartagena.

Además de la Matriculatón, la Secretaría de Educación reforzará estas acciones con brigadas de búsqueda activa, casa a casa, con el fin de identificar a niños, niñas y jóvenes que aún no cuentan con cupo escolar y acompañarlos en su ingreso al sistema educativo.