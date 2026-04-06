Una falla mecánica provocó el volcamiento de la tractomula que transportaba el pickup El Imperio, en un accidente registrado la mañana de este lunes 6 de abril en la Troncal de Occidente, entre los municipios de Turbaco y Cartagena.

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El siniestro vial involucró a un vehículo de placas TEO-108, cuyo conductor, identificado como Renel Hernández Puello, quedó atrapado en la cabina tras el impacto y fue auxiliado oportunamente por unidades de la Policía Nacional, adscritas a la especialidad de Tránsito y Transporte.

De acuerdo con el reporte oficial, el tractocamión, que movilizaba una máquina de sonido luego de cumplir compromisos durante la Semana Santa, habría presentado una falla mecánica que ocasionó la pérdida total de los frenos.

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En medio de la emergencia, el conductor intentó maniobrar el vehículo, pero “terminó colisionando contra un objeto fijo en la vía”. Tras el impacto, el automotor invadió el carril contrario y finalmente se volcó, generando momentos de angustia entre quienes transitaban por el sector.

Por su parte, la organización El Imperio se pronunció a través de un comunicado en el que pidió prudencia frente a lo ocurrido. “Ante los hechos registrados en la mañana de hoy, lunes 6 de abril de 2026, solicitamos prudencia. Gracias a Dios, no hay vidas que lamentar. Agradecemos sus mensajes”, indicaron.