El bebé Isaías David Rojas Vargas, quien padecía varias patologías desde su nacimiento hace cerca de un mes, falleció en las últimas horas en una clínica de Cartagena, donde esperaba ser sometido a una cirugía de corazón de alta complejidad.

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El caso del menor había generado atención días atrás debido a la compleja situación de salud que enfrentaba, a la urgencia del procedimiento cardíaco y a otros tratamientos especializados que requería.

Según relataron sus familiares, Isaías David permaneció cerca de 50 días en una unidad de cuidados intensivos, mientras su madre, Keila Vargas, buscaba insistentemente la autorización para el traslado a un centro médico de mayor nivel. El bebé presentaba un ataque cianótico y problemas de oxigenación en la sangre, por lo que requería una intervención urgente en un hospital con servicio de cirugía cardiovascular pediátrica.

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En medio de esta situación, el pasado 18 de marzo, cuando el pequeño tenía poco más de un mes de nacido, su madre lideró junto a familiares una protesta en el municipio de Bosconia, Cesar. La manifestación, que incluyó el bloqueo de la vía principal, buscaba presionar a la Nueva EPS para autorizar el traslado del bebé desde la Clínica Sinais Vitais hasta una institución de mayor complejidad que pudiera practicarle la cirugía de corazón.

Tras la presión ciudadana, la Alcaldía de Bosconia intervino y adelantó gestiones para facilitar la remisión del menor ante la EPS. Como resultado, el 19 de marzo el alcalde Jorge Patiño anunció que el traslado había sido autorizado y que Isaías David sería remitido en una ambulancia medicalizada a una clínica en Cartagena, donde finalmente fue recibido por un equipo de especialistas.

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Pese a la expectativa que generó el traslado y a los esfuerzos del personal médico, en las últimas horas se confirmó que el bebé no resistió y murió en medio de la preparación y manejo para la cirugía de corazón que necesitaba. La noticia causó consternación en Bosconia, municipio que siguió de cerca la lucha de la familia por conseguir la atención que requería el menor.

Tras conocerse el fallecimiento, la Alcaldía de Bosconia expresó su pesar mediante un comunicado, en el que destacó la valentía del bebé y envió un mensaje de solidaridad a su madre y a sus familiares en este difícil momento. La administración municipal también reiteró el llamado a que se revisen los procedimientos y tiempos de respuesta en casos de alto riesgo como el de Isaías David, para evitar que otras familias pasen por situaciones similares.

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Entre tanto, los allegados del menor han insistido en que la demora en las autorizaciones de la Nueva EPS y en la consecución de un cupo en un centro especializado pudo haber incidido en el desenlace del caso. Hasta ahora, la entidad no ha entregado una explicación detallada sobre los tiempos de respuesta ni sobre las denuncias de presunta negligencia por la tardanza en la remisión.

Finalmente, se conoció que la velación del pequeño se llevará a cabo en la manzana 4, casa 7, del barrio Nueva Esperanza, en el municipio de Bosconia, donde familiares, vecinos y amigos le darán el último adiós.