La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, junto con el director nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, sostuvieron una reunión para socializar los planos de la nueva sede del Instituto Forense, en Valledupar, que se construirá con una inversión de $11.000 millones, y el proyecto se ubicará en la Ciudadela 450 Años, comuna 4, de esta capital.

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El complejo contará con 1.026 metros cuadrados distribuidos en dos bloques: el Bloque A para áreas administrativas y el Bloque B para la zona de morgue.

Según la administración departamental, será una infraestructura de vanguardia que permitirá atender de 5 a 6 casos de manera simultánea y tendrá la capacidad técnica necesaria para dar respuesta efectiva ante situaciones de desastres.

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Destacaron que lo más importante es el enfoque humano, ya que la sede dispondrá de salas diferenciales para los usuarios y consultorios especializados en psiquiatría, psicología y odontología.

“No es solo un edificio, es un espacio integral diseñado para dignificar la atención y garantizar procesos científicos de alta calidad para toda la comunidad”, informó la Gobernación del Cesar.