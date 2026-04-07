Con el propósito de materializar las líneas de acción de la política pública de discapacidad en todo el departamento la gobernación de Córdoba puso en marcha un nuevo ciclo de asistencias técnicas presenciales.

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La estrategia busca acompañar a las administraciones locales en la activación y operatividad real de sus Comités Municipales de Discapacidad (CMD), asegurando que estos espacios de participación funcionen de manera permanente y efectiva.

Este despliegue técnico responde a la ruta trazada en la Ordenanza 019 de 2023. Tras un año dedicado a la planeación y a la inclusión de metas específicas en los 30 planes de desarrollo municipal, la Dirección Administrativa de Discapacidad prioriza ahora la gobernanza local para que cada municipio garantice de manera real los derechos de esta población.

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Durante la primera jornada de trabajo, realizada en el municipio de Cereté, el director administrativo de Discapacidad, Wálter Gómez, destacó que el fortalecimiento de los comités es la clave para una gestión territorial profesional y cercana a la gente.

“Estaremos haciendo acompañamiento en cada uno de los municipios con el fin de fortalecer los Comités Municipales de Discapacidad. A través de este ciclo, revisamos la parte técnica y la asistencia que se le brinda a la población, enfocándonos en los ajustes razonables necesarios para que sus derechos sean validados plenamente”, manifestó el funcionario.

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El encuentro permitió coordinar acciones entre la sociedad civil y el ente gubernamental, resaltando que la articulación institucional es el motor para que las rutas de atención y los ajustes razonables, que son todas aquellas medidas que se adaptan para facilitar el acceso de las personas con discapacidad, se implementen con todo el rigor.

El propósito es consolidar los logros alcanzados el año pasado, donde se invirtieron $339.739.395 para brindar acompañamiento permanente a los 30 municipios, logrando que 24 de ellos fortalecieran sus comités. En este 2026, la meta es convertir esos avances en una estructura municipal sólida, con plena operatividad y presencia en todas las subregiones de Córdoba.