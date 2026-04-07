Con una eucaristía solemne que reunió a la comunidad universitaria, la Universidad de Córdoba dio inicio este lunes 6 de abril a la conmemoración de sus 62 años de vida institucional, reafirmando su papel como el principal bien público-social del departamento y un referente de transformación académica y científica en el país.

La ceremonia religiosa, presidida por monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya y concelebrada por el sacerdote José Laguandio Salgado Castillo, marcó el comienzo de una semana cargada de actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas, tanto al interior del campus como en distintos escenarios de la ciudad.

Durante la homilía, monseñor Jaramillo invitó a la comunidad a seguir haciendo de la universidad un espacio donde los sueños se conviertan en realidades, destacando su papel en la construcción de una sociedad más humana y equitativa.

En medio de la celebración, el rector Jairo Miguel Torres Oviedo resaltó que la grandeza de la institución no se limita a su historia o a quienes la integran, sino a su esencia transformadora.

“El valor de esta universidad está en lo que encarna, transformar vidas, hacer posible la realización de sueños y contribuir a que la sociedad sea más justa, más libre y más humana”, expresó en su intervención.

Cortesía Universidad de Córdoba

Destacó a su vez que estos 62 años han sido posibles gracias a la esperanza de generaciones que han creído en la educación como motor de cambio. Precisó que la institución ha sido un instrumento real de movilidad social, permitiendo a miles de jóvenes a superar condiciones de pobreza y construir proyectos de vida dignos.

Así mismo, reiteró que la universidad no se concibe como un espacio de élites, sino como una institución al servicio de la sociedad, fundamentada en la sencillez, la humildad y el compromiso humano.

La conmemoración coincide con un momento clave para la institución: el proceso de renovación de su tercera acreditación de alta calidad, un reto que involucra a toda la comunidad universitaria y que refleja su compromiso con la excelencia académica.

En ese camino, la Universidad de Córdoba llega a este aniversario con importantes avances. En la última década, se ha convertido en un modelo de educación superior pública transformadora, con impacto en docencia, investigación, extensión e internacionalización.

Entre sus logros más destacados se encuentran la acreditación y reacreditación institucional de alta calidad, el fortalecimiento de la planta docente, que alcanzó un 92% de cualificación, el aumento de programas académicos y la obtención de sus primeras patentes científicas, evidencia de una investigación con impacto social.

Además, la institución ha ampliado su presencia territorial mediante una política de regionalización que busca democratizar el acceso a la educación superior, llegando a más jóvenes en distintas subregiones del departamento.

Hoy, la universidad tiene presencia en 16 departamentos del país, llevando su capacidad científica y académica más allá de Córdoba, y afianzando una red de conocimiento que impacta sectores como la salud, la educación, el medio ambiente y la producción agrícola.

En investigación, el crecimiento ha sido significativo, con más de 125 semilleros y más de tres mil estudiantes vinculados; 177 investigadores reconocidos y 51 grupos categorizados, además de proyectos que han beneficiado a comunidades en al menos 17 departamentos del país.

La internacionalización también representa un avance crucial, con más de 5.500 estudiantes y docentes en movilidad académica en la última década, posicionando a la institución en escenarios globales.