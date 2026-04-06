Gravemente herida resultó una joven universitaria que fue brutalmente atacada con arma cortopunzante durante un aparente atraco en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

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Se trata de Franyelis Scarleth Rincón Iguarán, de 18 años de edad, quien es oriunda del corregimiento de Nazareth, del municipio de Uribia, en la Alta Guajira.

El repudiable hecho se registró en las últimas horas, al parecer, en zona céntrica de la capital del departamento, donde fue interceptada por un individuo que vestía un buzo de color rojo y se movilizaba en una motocicleta Auteco Bóxer.

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De acuerdo con la información preliminar, el delincuente le intentó arrebatar sus pertenecías, pero tras resistirse y no lograr su cometido, éste sacó un arma blanca, le propinó una puñalada en la espalda, a la altura de uno de sus pulmones y huyó del lugar.

Personas que se percataron de lo sucedido alertaron una ambulancia que trasladó a la joven de la etnia wayuu a la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora de Los Remedios, donde permanece bajo estricta observación médica.

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Finalmente, la Policía local reveló que se encuentran en la búsqueda del responsable, con las características físicas relatadas de la afectada.