El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, dio a conocer el balance de seguridad correspondiente a la Semana Santa, destacando una reducción significativa en distintos delitos, una contundente acción operativa y resultados positivos en materia de movilidad durante el fin de semana.

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De acuerdo con el informe consolidado, durante los ocho días de la Semana Mayor hubo una disminución del 50% en al menos 10 delitos, “reflejando un comportamiento favorable en seguridad y convivencia ciudadana. Este resultado es producto de la presencia institucional, los operativos focalizados y el trabajo preventivo desplegado en distintos sectores de la ciudad”, dijo el mandatario.

Enfatizó en la importancia de mantener estos resultados en el tiempo. “No podemos bajar la guardia. Este balance positivo nos compromete aún más a seguir fortaleciendo las acciones en los barrios y a garantizar que Montería continúe avanzando hacia una ciudad más segura”.

Otros resultados

En materia de homicidios, se registró un solo caso durante la Semana Santa de 2026, ocurrido en el barrio Granada bajo la modalidad de sicariato y asociado a un ajuste ilegal de cuentas, sin relación con las actividades propias de la Semana Mayor. En comparación con el año 2025, cuando se presentaron 2 casos, esto representa una reducción del 50%.

En cuanto al hurto a personas, se registró una reducción significativa al pasar de 40 casos en 2025 a 2 en 2026, lo que representa una disminución del 95%, y con relación a delitos contra el patrimonio, hubo una importante contención en modalidades como el atraco, que pasó de 11 casos en 2025 a 3 en 2026, lo que representa una reducción del 72,7%, y los hechos asociados al factor de oportunidad, que pasaron de 20 casos a 1 caso, con una reducción del 95%.

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También se reportó una disminución en los hurtos cometidos con arma de fuego, pasando de 7 casos en 2025 a 1 en 2026, lo que equivale a una reducción del 85,7%, consolidando una tendencia positiva en este tipo de conductas.

El hurto a residencias pasó de 5 casos en 2025 a 1 en 2026, lo que representa una disminución del 80%; el hurto a comercio pasó de 3 a 2 casos, con una reducción del 33,3%; el hurto de motocicletas pasó de 2 a 1 caso, equivalente a una disminución del 50%; y la violencia intrafamiliar presentó una reducción del 100%, al pasar de 15 casos en 2025 a 0 en 2026.

El componente operativo dejó resultados contundentes: hubo 26 capturas, de las cuales 25 fueron en flagrancia y una mediante orden judicial por tráfico de estupefacientes. Entre los delitos asociados a estas capturas se destacan el tráfico de estupefacientes, lesiones personales, hurto a personas, porte ilegal de armas, hurto a comercio y otros comportamientos que afectan la seguridad ciudadana.

Adicionalmente, las autoridades lograron la recuperación de motocicletas y mercancía, la incautación de 4 armas ilegales, la ejecución de 3 allanamientos y la incautación de 17 casos de mercancía.

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Uno de los hechos relevantes fue la captura en flagrancia de tres personas dedicadas al hurto a personas.

El secretario de Gobierno municipal, Carlos García, señaló que estos resultados evidencian “que hay un trabajo articulado entre la Fuerza Pública, la institucionalidad y la ciudadanía. Intensificamos los operativos, priorizamos los puntos críticos y actuamos de manera oportuna, lo que nos permitió tener una Semana Santa en orden y con resultados concretos”.

Alcaldía de Montería Balance de criminalidad en Semana Santa.

Movilidad

En materia de tránsito, las autoridades reportaron una reducción en los siniestros viales durante el fin de semana. Los accidentes de tránsito pasaron de 7 casos en 2025 a 3 en 2026, lo que representa una disminución del 57,1%. Asimismo, los lesionados en accidentes de tránsito se redujeron de 8 a 6, es decir, una disminución del 25%. No se registraron homicidios por accidentes de tránsito en ninguno de los dos períodos.