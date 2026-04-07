Este 6 de abril, la Procuraduría General de la Nación requirió a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan y a la secretaria de Educación departamental, Yasmin Rocío Gracia Meneses, información detallada sobre la garantía de la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar, durante el año en curso.

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El propósito es saber cómo está funcionando este sistema de alimentación para los colegios públicos, quiénes son los encargados de la planeación, contratación y supervisión del mismo.

Asimismo el ente de control solicitó conocer si actualmente el PAE se encuentra en ejecución y si es negativa la respuesta, informar las razones por las cuales no se ha iniciado oportunamente; asimismo, respecto a los contratos señalar la fecha de la suscripción de estos, fecha de inicio, operador, entre otros.

La entidad busca determinar si se han dispuesto medidas transitorias de contingencia para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en el Cesar; y, también, las acciones de supervisión, seguimiento y control por la administración para prevenir la interrupción del programa, entre otras peticiones.

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Fotos: Procuraduría y PAE Colombia

En enero pasado, la secretaria de Educación del Cesar, Yasmín Rocío García, manifestó que para este 2026 hay unas directrices desde la Unidad de Alimentos para Aprender, del Ministerio de Educación, a las cuales se han acogido desde 2025, entre estas solicitar vigencias futuras a la Asamblea Departamental del Cesar, y así poder realizar las contrataciones.

“En 2025 nosotros convocamos a las Juntas de Acciones Comunales dispersas, a los territorios Afro para que se fueran consolidando y así pudieran contratar. Adelantamos todo lo que nos corresponde y estamos a la espera de la Resolución de la Unidad para Alimentos que depende del Ministerio de Educación y tener los recursos necesarios. Los procesos están en SECOP y hemos hecho lo que nos corresponde”, dijo la funcionaria.

Añadió que el departamento del Cesar para este 2026 realizó 17 contratos y dos interventorías para dar la respuesta necesaria al proceso de la alimentación en los colegios.

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Les preocupaba la desfinanciación que hay en el programa y desde el Gobierno nacional podrían a asignar los recursos a consideración.

Por su parte, para el 17 de marzo, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, indicó que el PAE en este departamento inició el 10 de marzo. Faltaban por definirse cuatro JAC y dos contratos.

Asimismo que concertaron una mesa técnica para acompañar la solicitud de regalías y evitar la suspensión del servicio y llevarlo hasta finalizar el calendario escolar.

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