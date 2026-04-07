La representación legal del Consorcio PAE Universal 2024-2027 que ejecuta en la ciudad de Sincelejo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo suspendió temporalmente por insuficiencia financiera sobreviniente y mora en el pago de obligaciones contractuales.

Lea más: Dos hombres y un adolescente fueron asesinados en Sincelejo durante la Semana Santa

La decisión, que impacta de forma negativa en más de 46 mil estudiantes del sector oficial de la capital sucreña que se benefician de este programa, la dio a conocer el consorcio a la Secretaría de Educación Municipal que es la supervisora del Convenio de Asociación N° 001 de 2024.

“El convenio en mención implica una ejecución continua, intensiva en recursos y sujeta a condiciones técnicas, logísticas y financieras estrictas, lo cual exige la existencia de una correspondencia real entre las obligaciones asumidas por el asociado y las condiciones efectivas de financiación garantizadas por la entidad territorial. En este sentido, aun tratándose de un convenio de asociación, resulta plenamente aplicable el principio de equilibrio económico del contrato, en tanto la ejecución se soporta en costos ciertos, verificables y previamente estructurados”, reza en la extensa comunicación de cuatro folios fechada el 31 de marzo.

Ver más: Adulta mayor murió en accidente en la vía Sincelejo-Sampués

El municipio de Sincelejo le debe al contratista del PAE más de 31 mil millones de pesos correspondientes a la ejecución del programa en los meses de septiembre y octubre de 2025, saldo insoluto de enero y facturación de febrero y marzo de 2026, “situación que configura un incumplimiento sustancial de las obligaciones de pago a cargo de la entidad, afectando directamente la capacidad operativa del programa y contrariando los deberes contractuales de provisión oportuna de los recursos”.

EL HERALDO

El PAE para este 2026 tiene un costo que supera los 86 mil millones de pesos, y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar solo asignó 12 mil 710 millones de pesos.

El Consorcio PAE Universal 2024-2027 alude en su comunicación que lo ocurrido no es responsabilidad del contratista sino que se deriva de decisiones del nivel central, además está dispuesto a restablecer el PAE si se produce el pago efectivo de los valores adeudados y la definición cierta y suficiente de las fuentes de financiación del programa para la vigencia 2026.

Lea también: San Antonio, en San Onofre, gana la corona del Festival del Sol y del Mar

La alcaldía de Sincelejo, a través de una comunicación dada a conocer en la mañana de este martes 7 de abril sostiene que “la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sincelejo enfrenta un escenario complejo debido a la significativa disminución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para la vigencia 2026 y 2027. Ante este panorama, se vería obligada a suspender la entrega de al menos una de las modalidades de atención, y solo se podría priorizar la jornada única, considerado el componente de mayor impacto nutricional y permanencia escolar”.