Una adulta mayor, de nombre Marcela, perdió la vida en la mañana de este lunes 6 de abril al ser atropellada por una motocicleta en la troncal Sincelejo-Sampués, a la altura del sector El Cinco.

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De acuerdo con las primeras versiones de este siniestro vial, la mujer intentó atravesar la doble calzada, al parecer sin cerciorarse del tráfico, por lo que al lanzarse a la vía fue atropellada por una motocicleta de alto cilindraje.

Su cadáver quedó tendido sobre el césped a un lado de la importante arteria vial. La zona fue acordonada por la Policía y las autoridades de tránsito, al tiempo que se registró una afectación en la movilidad.