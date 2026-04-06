La Semana Santa en la ciudad de Sincelejo estuvo marcada por hechos violentos: tres crímenes y un atentado a balazos.

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El más reciente de los hechos de sangre se registró en el barrio Florencia, parque de Los Enamorados, y cobró la vida de un joven de 17 años.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Jorge Luis Berna, quien a eso de las 10:25 de la noche del Domingo de Resurrección, 5 de abril, fue atacado por otro menor de edad en el cuello con un arma blanca y producto de esto falleció cuando recibía atención médica en una clínica.

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Según la Policía, un menor de 15 años que estaba con Jorge Luis Berna narró que estando en el parque fueron agredidos por otros dos menores de edad, huyeron y cuando transitaban por Las Peñitas fueron atacados por otros dos que se desplazaban en una motocicleta. La lesión en el cuello fue la que le produjo la muerte.

Este crimen se suma al de Juan Carlos Cárdenas, de 21 años, que ocurrió en los alrededores de la terminal de transporte, en la zona sur de Sincelejo, durante la media noche del Viernes Santo 3 de abril, y también al homicidio de Samuel Rueda Garavito, de 25 años, ultimado con seis balazos en la Avenida San Carlos, zona norte de Sincelejo, el Viernes Santo.

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En la noche del Domingo de Resurrección también fue asesinado en el municipio de Buenavista, en la vía Providencia-Córdoba Tetón, un ciudadano que aún no ha sido identificado por las autoridades.

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre móviles y autores de estos crímenes.