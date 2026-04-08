En las últimas horas, la Gobernación del Cesar dio a conocer su posición en cuanto al funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en todas las sedes educativas que se encuentran bajo responsabilidad del ente territorial.

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Precisaron que para la vigencia en curso tienen suscritos 17 contratos con igual número de operadores: 6 con resguardos indígenas, 7 con JAC, 2 con comunidades afro y 2 con operadores regulares.

“Las fechas de inicio o de entrega de complementos han sido diferentes para cada operador, es así como desde el 2 de febrero se están suministrando raciones en los resguardos indígenas, caso concreto en Pueblo Bello y desde el 16 de febrero se inició en Agustín Codazzi en el resguardo Yukpa; las JAC iniciaron entregas desde el 23 de febrero; las comunidades afro desde el 16 de febrero”, dijo el ente territorial.

En cuanto a los operadores PAE mayoritarios, desde el 9 de marzo se inició en los municipios de la zona norte y el 16 de marzo en los municipios de la zona sur, lo cual fue gradual y a la fecha se está suministrando a todos los estudiantes los complementos alimentarios.

“Por disposición de la Unidad de Alimentos para Aprender, UAPA, y la asignación de recursos aunados al esfuerzo que hace el Departamento y los municipios para la conformación de una bolsa común de recursos, se garantizará la universalidad del PAE en el Cesar, es decir todos los estudiantes registrados en el SIMAT recibirán un complemento alimentario. Esto nos ha conllevado a más recursos del SGR (regalías) por un monto de $32 mil millones para garantizar cobertura y continuidad hasta finalizar calendario escolar”.

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Los recursos asignados por la UAPA están alrededor de los $107 mil millones y por parte de los municipios $13 mil millones. En el Cesar, la matrícula oficial está en 154 mil estudiantes.