El hallazgo de la camioneta semi-incinerada del ganadero Emiro Vergel González, de 69 años, encendió las alarmas entre sus familiares, quienes lo han reportado como desaparecido desde el pasado sábado, en el sector Once Reses, vía rural que comunica a Aguachica con San Martín, en el sur del Cesar.

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Vergel González, de 69 años, es oriundo de Ocaña, Norte de Santander, y propietario de una finca en zona rural de Aguachica, a la cual tendría la intensión de llegar a bordo de su camioneta de placas CVC-717, Toyota Hilux de color gris, la cual fue hallada abandonada y parcialmente incinerada.

Por ahora según las autoridades no hay testigos que puedan dar información de un posible secuestro, por lo que el caso está siendo tratado como una desaparición.

Al respecto, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, destacó que hasta el momento ningún grupo armado ilegal se ha atribuido este hecho.

“Se ha dispuesto toda la institucionalidad junto con el Gaula de la Policía Nacional y Ejército, en toda la zona donde se presentaron los hechos, se ha hecho contacto con los familiares del ganadero a fin de tener la mayor información posible para esta investigación”, indicó el funcionario departamental.

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Es de recordar que en reiteradas ocasiones los organismos de seguridad han señalado que en la zona operan diferentes grupos ilegales, como ELN, Clan del Golfo, delincuencia común y disidencias.