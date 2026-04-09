Pese a la ocurrencia de dos homicidios en 24 horas en Montería, tanto en su zona rural como en la urbana, el alcalde Hugo Kerguelén García, destaca el buen momento de seguridad por el que atraviesa la ciudad.

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Su pronunciamiento sobre este tema se produjo este miércoles 8 de abril cuando entregaba dos camionetas para el servicio de la Fiscalía y el Gaula de la Policía. Con ello el mandatario pretende fortalecer trabajos investigativos y operativos para la lucha contra los delitos de secuestro y la extorsión.

Precisó el alcalde que la nueva dotación hace parte de una estrategia integral de seguridad que ha permitido mejorar los indicadores en la ciudad, gracias a la articulación permanente entre la administración municipal, la Policía Metropolitana y la Fiscalía. El trabajo conjunto ha sido clave para avanzar en la prevención, investigación y judicialización de conductas delictivas, generando mayor tranquilidad para los monterianos.

“Aquí no improvisamos en materia de seguridad. Cada inversión tiene un propósito claro, proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de los monterianos. Estas camionetas fortalecen la capacidad operativa del CTI y del Gaula, y nos permiten seguir avanzando con resultados concretos en la lucha contra delitos como la extorsión y el secuestro”.

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Agregó que los avances en seguridad son el resultado de un trabajo articulado y sostenido, “hoy Montería es referente nacional porque hay coordinación real entre la alcaldía, la Policía y la Fiscalía. Aquí hay una estrategia que funciona, que se mide y que da resultados. No vamos a bajar la guardia; por el contrario, vamos a seguir invirtiendo para mantener y mejorar estos indicadores”.