Colombia no ha terminado de secarse de los aguaceros del primer trimestre del año cuando ya enfrenta una nueva advertencia meteorológica. El IDEAM publicó su pronóstico más reciente para la semana del 7 al 10 de abril, y el panorama es claro: las lluvias no darán tregua en gran parte del territorio nacional.

El instituto identificó los días de mayor riesgo, las regiones más afectadas y las condiciones específicas que se esperan para la capital del país.

Para entender la intensidad de las precipitaciones previstas, es necesario mirar el cuadro general. Colombia atraviesa actualmente su primera temporada de lluvias de 2026, un ciclo que, según el IDEAM, se extenderá hasta el mes de junio. Este período lluvioso llega después de un primer trimestre que el propio instituto calificó como atípico en materia climática.

Lo que hace más complejo el escenario es lo que viene después. La entidad ya anticipa que, una vez iniciado el segundo semestre, el país podría enfrentarse al fenómeno de El Niño, con alta probabilidad de que se consolide entre junio y agosto y que sus efectos persistan hasta finales de año, según advirtió el Ministerio de Ambiente.

Ante esta perspectiva, tanto la Dirección General Marítima (DIMAR) como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han activado alertas preventivas. El IDEAM proyecta que ese fenómeno traerá consigo una disminución de lluvias, aumento de temperaturas, reducción de caudales en ríos y fuentes hídricas, mayor riesgo de incendios forestales y posibles afectaciones al suministro de agua potable.

Por ahora, sin embargo, el problema es el exceso de agua, no su ausencia.

El martes 7 y el miércoles 8 serán los días más lluviosos de la semana

Los mayores acumulados de lluvia en todo el territorio colombiano se esperan para el martes 7 y el miércoles 8 de abril. Las precipitaciones serán persistentes en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe y occidente de la Orinoquía y la Amazonía.

El martes, el instituto pronostica una intensificación generalizada de las lluvias, con acumulados entre moderados y fuertes especialmente en las regiones de Amazonía y Orinoquía.

En la región Pacífica se esperan lluvias moderadas con eventos localmente fuertes en Chocó, Cauca y Nariño, mientras que en el Valle del Cauca la intensidad sería menor.

Para la región Andina, el pronóstico apunta a precipitaciones entre ligeras y moderadas en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila, con lluvias dispersas en Cundinamarca y Boyacá durante la tarde y la noche.

En la Orinoquía, Vichada concentraría los acumulados más importantes, y en la Amazonía habría lluvias fuertes con probabilidad de tormentas.

El miércoles el patrón se mantiene. El Pacífico seguirá húmedo, con Chocó como epicentro, y la Amazonía continuará registrando lluvias fuertes con alta probabilidad de tormentas y núcleos intensos.

En la Orinoquía se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en Meta, Casanare y Vichada. La región Andina tendrá acumulados fuertes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila, y el Caribe registrará lluvias persistentes en el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena.

Bogotá tendrá sus peores aguaceros el martes y el viernes

Para la capital colombiana, el IDEAM fue aún más específico. Las lluvias más intensas en Bogotá “se prevén para el martes 7 y viernes 10 de abril”, según la entidad. Durante estos días, la temperatura mínima rondará los 10 °C y la máxima se acercará a los 20 °C. El jueves 9 de abril ofrecerá un respiro con tiempo seco, aunque eso no significa que el resto del país esté exento de lluvias ese día.

El jueves y el viernes traen un relativo alivio, pero no descanso total

El jueves 9 de abril, aunque Bogotá tendrá tiempo seco, el resto del país mantendrá un comportamiento lluvioso. El Pacífico continuará con lluvias moderadas a fuertes en Chocó y más débiles en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Orinoquía registrará precipitaciones moderadas a fuertes, y la Amazonía sostendrá su actividad intensa, con tormentas eléctricas en algunos sectores.

En la región Caribe, el norte del país tendrá predominio de tiempo seco, mientras que en el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena seguirán las lluvias. El archipiélago de San Andrés y Providencia se mantendrá parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones significativas.

El viernes 10 traerá un ligero descenso en la intensidad general, pero las lluvias no desaparecerán del mapa. El propio IDEAM advierte que no se descarta que algunas zonas registren precipitaciones fuertes, especialmente en la cuenca del mar Caribe occidental, el centro del país y el suroriente.

Para ese día, la Orinoquía tendrá eventos más dispersos y de menor intensidad, mientras que la Amazonía continuará con lluvias moderadas a fuertes, principalmente en horas de la tarde y la noche. En el Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar y sectores de Cesar y Magdalena recibirán lluvia, y en la Andina habrá actividad dispersa en Antioquia, el Eje Cafetero y partes de Tolima y Caldas.

Lo que viene después del primer semestre cambia radicalmente el panorama climático

La paradoja climática que enfrenta el país este año es bastante llamativa: mientras hoy lidia con lluvias persistentes y riesgo de desbordamientos, en pocos meses podría estar combatiendo sequías, incendios y escasez hídrica.

La posible llegada de El Niño en la segunda mitad del año es una señal de alerta que las autoridades ya están monitoreando. Por ahora, la prioridad es hacer frente a los días de mayor lluvia que, según el IDEAM, ya llegaron.