Un bebé de tan solo 12 meses murió tras sufrir un episodio de asfixia dentro de su vivienda. Según las autoridades, el menor, identificado como Dante Valentín Bermudes Rumi, murió atragantado con una uña postiza.

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El hecho tiene consternados a los habitantes de Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), donde ocurrió la tragedia.

De acuerdo a medios locales, aunque la mujer llevó a su hijo de urgencia a un centro médico, el pequeño llegó sin signos vitales; sin embargo los médicos intentaron reanimarlo pero fue en vano.

Asimismo, las autoridades señalaron que la madre de Dante Valentín es manicurista, y que el bebé de un año habría manipulado objetos pequeños que terminaron provocando la obstrucción de sus vías respiratorias.

Los resultados de la autopsia fueron determinantes: el bebé murió por asfixia luego de que dos elementos quedaran alojados en su garganta. La profesión de la madre del bebé explicaría la presencia de dichos objetos en la vivienda.

El caso, que es investigado por la Justicia argentina, derivó además en un conflicto entre los familiares, protagonizado por el padre y la madre del menor, quienes están separados desde hace tiempo.

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“Cuando salí de reconocer el cuerpo de mi bebé, empezaron a atacar a todos, me pegaron y tuvo que venir la Policía. A ellos los metieron adentro del hospital y a nosotros nos llevaron en un patrullero”, relató Aylín, la madre del pequeño fallecido.

La mujer añadió a medios locales que: “Estábamos en mi casa y me di cuenta de que no respiraba. Salí corriendo a pedir ayuda a mi vecina para que me lo pueda desahogar, pero no pudo. Después subió mi tía y tampoco pudo. Así que corrí rápido al hospital”.

¿Cómo reaccionó el padre del bebé?

Según medios argentinos, luego de enterarse de la noticia, el padre del bebé se presentó en el hospital y allí golpeó a Aylín (su expareja) y a la pareja actual de ella. “Antes de que me atacara a mí, cuando yo estaba reconociendo el cuerpo, le pegó a mi papá”, agregó la mujer.

Además de los golpes, el caso escaló a denuncias y a un velorio restringido. “Van a pagar todo lo que me hicieron, hijo. Querían velarte sin que yo supiera", declaró la mamá del bebé fallecido.